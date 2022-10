Apreendido menor que roubou Lusitano

Ação conjunta identificou adolescente de 16 anos

Na manhã desta segunda-feira, dia três, investigadores da Polícia Civil deram cumprimento a mandado de internação de adolescente de 16 anos, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

O fato ocorreu no dia 22 do mês passado no Supermercado Lusitano, quando dois indivíduos invadiram o local e em posse de arma de fogo, renderam clientes e funcionários e subtraíram dinheiro do caixa(fotos).

A identificação se deu por diligências realizadas pelo delegado e investigadores da Polícia Civil juntamente com policiais militares.

O delegado representou pela internação provisória do jovem, a qual teve concordância pelo Ministério Público e foi determinada pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude.

O adolescente foi entregue ao Cense (Centro de Sócio-educação)para internação e a polícia continua investigando para chegar na identificação do segundo elemento.