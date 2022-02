Apreendido menor que pichou muro de Colégio em Ibaiti

E também veículo da diretora em Ibaiti

A Agência Local de Inteligência de Ibaiti, após tomar conhecimento da situação de dano qualificado no Colégio Cívico Militar Júlio Farah – com pichação de muro e do carro da diretora – agiu.

A PM realizou diligências e identificou o autor.

Conversou com a mãe do jovem, o qual usou uma lata de tinta spray e depois deixou escondida em sua casa.

O adolescente acabou admitindo. Ato contínuo, o envolvido foi encaminhado com o objeto apreendido à Polícia Civil de Ibaiti para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.