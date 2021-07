PM apreende menor infrator em SAP

Adolescente de 17 anos participou de atos infracionais em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina apreendeu em torno de 17h30m desta segunda-feira, dia 19, um jovem de 17 anos que protagonizou recentes e graves atos infracionais em comércios locais.

Integrantes da Rocam(Rondas Ostensivas com Motocicletas), da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e P2 (Serviço de Inteligência) da 4ª Companhia fizeram trabalho conjunto no entorno da rua Vereador José Antunes no bairro Altvater(Sindicato).

Abordaram um elemento de 16 anos conduzindo uma Yamaha/YBR 125 azul. Na sequência, outros dois foram pegos, um deles (17 anos) confessou ter um simulacro de pistola em sua casa.

Ele admitiu também ter invadido nos últimos dias com um comparsa os supermercados Tiago, Luzitano e Murakami e a Panificadora Santa Terezinha. Ele e o primeiro abordado (16) foram apreendidos, assim como o simulacro e a motocicleta. O outro menor foi liberado.