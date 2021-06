Na tarde de segunda-feira em Santo Antônio da Platina

Um adolescente de 16 Anos foi flagrado às 17h30m desta segunda-feira, dia 31, com duas porções de maconha no bolso. O fato aconteceu na rua Rio Branco, no Jardim Santa Cruz, em Santo Antônio da Platina.

Após confessar der comprado a droga de um traficante “desconhecido”, o menor foi apreendido, levado à sede da 4ª Cia e na sequência para delegacia de Polícia Civil.