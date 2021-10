Apreendido menor em S.Antônio (vídeo)

Ele havia levado dinheiro e refrigerantes de sorveteria de Santo Antônio da Platina

Após cometer ato infracional na madrugada desta quinta-feira, dia 14, furtando a Sorveteria Mildbom, um menor foi apreendido em torno de 11h30m.

Após tomar conhecimento do fato, a Polícia Militar foi até a rua Ercilio E. da Silva, no bairro Bela Manhã, e localizou o adolescente, que admitiu ter levado duas garrafas de refrigerantes e 56 reais.

Disse ter comprado alimentos e pago dívidas com o dinheiro, além de confessar também ter sido ele autor de outro furto no mesmo estabelecimento comercial no mês de agosto e de outros em residências.

Foi entregue na delegacia de Polícia Civil para as medidas pertinentes ao caso.