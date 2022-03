Adolescente já tinha passagens por outro ato infracional

Após tentativa de fuga, a equipe da Rádio patrulhava platinense na rua Juvenal Ribeiro da Rosa(Vila São José) e fez a apreensão de um jovem de 16 anos conduzindo uma Honda CG 150 de cor preta, furtada em Jaguariaíva no último dia dois. Foi às 23 horas de sexta-feira, dia 11, em Santo Antônio da Platina.

No dia 18 do mês passado, o mesmo adolescente já havia sido apreendido conduzindo Ford Ka com alerta de furto/roubo.