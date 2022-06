Apreendido ladrão de relojoaria de Ibaiti

Crime aconteceu na Rua Margarida Franklin Gonçalves

Por volta das nove horas desta quarta-feira (08) ocorreu furto de joias em estabelecimento comercial de Ibaiti. O crime aconteceu na Rua Margarida Franklin Gonçalves (Beco), e foi possível que os policiais identificassem o autor através das imagens das câmaras de segurança.

Considerando ser usuário de drogas, a Polícia Militar fez buscas nos locais, onde, em tese, acontece narcotráfico na cidade, além de vistoriar um “barraco” de madeira, próximo a uma mata.

Neste local, localizaram um indivíduo, menor, com o qual encontradas: 04 etiquetas de joias, 02 pingentes em ouro e 01 corrente em prata, produtos, estes, furtados da ótica. Também foram encontradas em posse do abordado quantia de dinheiro e entorpecentes – 21 pedras de crack.

O abordado foi identificado e contra ele havia um mandado de busca e apreensão para medidas socioeducativas. Diante dos fatos, foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.

Entretanto, as diligências continuaram e os policias foram até a residência do suspeito de autoria do furto, onde ele não se encontrava. Todavia, sua mãe autorizou buscas, sendo encontrados no quarto 03 brincos e 01 pingente, também produtos de furto na ótica.

As joias recuperadas foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti e as buscas continuam para localizar o autor do furto.