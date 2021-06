Contrabando em Ribeirão do Pinhal

Carga com cigarros do Paraguai seria comercializada na região

Na noite desta quinta-feira (19 horas), dia dez, 45 caixas de cigarros com 50 pacotes cada, foram apreendidas na rua Vereador Olímpio Vieira, localizada na vila Santa Terezinha em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com as informações, após contato da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) de Bandeirantes, vinculada ao 18º Batalhão da Polícia Militar, com a equipe de Ribeirão do Pinhal. Informaram sobre o comércio ilícito, com produtos do Paraguai.

Na abordagem, o acusado informou que os cigarros estavam em sua casa. Ao todo, o conteúdo está avaliado em R$ 10 mil para revenda. Com ajuda, tudo foi encaminhado à sede da Polícia Militar de Nova Fátima e o indivíduo à Polícia Federal em Londrina.