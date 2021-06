Motorista foi orientado e liberado em seguida

Na manhã desta quarta-feira, dia 8, um veículo foi detido na rua Espirito Santo, centro de Ribeirão do Pinhal. De acordo com as informações, o fato foi registrado às 10 horas.

O GM Montana, com placas de Itajaí/SC, estava com pendências desde o ano de 2019.

A picape utilitária foi recolhida ao pátio para a devida regularização.