Japira: apreendido com contrabando

Apreendido carga com 650 caixas de cigarro do Paraguai

Nesta terça-feira, dia 23, por volta das 09h30, a Polícia Militar apreendeu um caminhão-baú (foto), cor branca, transportando cigarros contrabandeados, na rodovia PR-272, no munícipio de Japira.

Após denúncia anônima, os policiais localizaram o caminhão, e realizaram a abordagem. O condutor informou os policiais que a carga era de papel higiênico, inclusive havia a nota fiscal desse produto na cabine do veículo. Entretanto, ao verificarem o baú encontraram 650 caixas de cigarros, oriundos do Paraguai, da marca Eight.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor, pelo crime de contrabando. Além disso, foi constatado que as placas não conferiam com o chassi do veículo. O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Federal de Londrina.