Apreendidas motos em Santo Antônio

Escapamentos alterados e som excessivamente alto

Na noite de terça-feira, dia quatro, motocicletas foram apreendidas na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, localizada em frente à praça de Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, registrou-se o caso às 20 horas.

O trabalho foi realizado pela Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas). As autoridades flagraram os veículos, Honda/CG 150 preta outra e vermelha, com os escapamentos alterados e som excessivamente alto.

Os condutores foram advertidos, enquanto as motos receberam as devidas notificações.