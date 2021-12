Apreendidas cocaína e máquinas em bar

Havia três máquinas do tipo caça-níquel e prática de Jogo do Bicho

Nesta terça-feira, dia 21, às 17h40, a Polícia Militar apreendeu máquinas de jogos de azar, na Vila Sete , em Santo Antônio da Platina.

Após denúncias de que num bar localizado na Rua José Vieira Gusmão estava ocorrendo a prática de Jogo do Bicho(Contravenção penal), as equipes foram para o local e apreenderam três máquinas eletrônicas do tipo caça níquel, duas do jogo do bicho e ainda uma bucha de cocaína.

Diante dos fatos, duas pessoas foram encaminhadas. O dono do estabelecimento comercial, por promover os jogos, e o usuário da droga.