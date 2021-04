Cocaína e maconha em Jacarezinho

Operação Pronta Resposta III está sendo executada em várias cidades da região

Na noite desta segunda-feira, dia 19, um homem, de 23 anos, foi preso na rua Dr. Haroldo Bianchi, localizada na Vila Ribeiro, em Jacarezinho. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 19h, durante ação da Operação Pronta Resposta III.

Os policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram a abordagem dele com seis pinos de cocaína, escondidos na roupa.

Para tentar despistar as autoridades a respeito do ponto de tráfico, o acusado deu outro endereço à equipe, dizendo que morava com sua avó, na mesma rua. Entretanto, os policiais descobriram que a informação era falsa. No local correto, constaram que ele era inquilino da casa dos fundos.

Em buscas na residência, encontraram uma bolsa escondida na calha da lavanderia, na qual havia 06 tabletes de maconha. Mais porções de cocaína, duas balanças de precisão, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico também foram localizados.

O abordado afirmou ser proprietário do entorpecente e apetrechos apreendidos, bem como confirmou que realmente trafica drogas naquela região. Foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.

Sobre a Operação Policial:

A Operação Pronta Resposta III está sendo desencadeada pelo Subcomando Geral da Polícia Militar (PM) do Paraná, por equipes de patrulhamento tático do BOPE e RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), para fazer frente ao crime organizado.

A aplicação é feita com base no planejamento estratégico da PM, com informações obtidas pelo setor de Inteligência da Corporação, de forma a dar pronta resposta caso aconteça alguma ação crítica. Por isso, as autoridades podem fazer bloqueios e barreiras, em todo o estado, para prender os criminosos.

São ainda desenvolvidas ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, furtos, roubos, entre outros delitos, em apoio as equipes que já atuam na região.