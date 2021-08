Apreendidas 4.496 cervejas Heineken em Andirá

Mercadoria foi avaliada em aproximadamente 220 mil reais

Exclusivo: Por volta das 16h15m deste sábado, dia 28, a PRE/Pelotão de Jacarezinho realizava operação com a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) no KM 390 da PR-092 em Andirá, divisa dos Estados PR/SP, com abordagens focadas no combate aos crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas e transporte ilegal de gado.

Um caminhão-baú Volvo/VM 330 (placas de Goiânia/GO) acabou vistoriado na fiscalização e no compartimento de carga flagrado com aproximadamente 4.496 unidades de cerveja marca “Heineken” em formato Long Neck 330 ml. A mercadoria foi avaliada em aproximadamente 227 mil reais.

O auto de infração de quase 134 mil reais. Caminhão foi carregado em Santa Catarina e iria para Goiás.

O motorista confessou não possuir nota fiscal, além de pendências administrativas como licenciamento atrasado.

A Receita Estadual foi acionada, sendo que os agentes depois realizaram a autuação e apreensão da mercadoria. O condutor não foi preso, mas o caminhão também ficou retido na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina.

A mercadoria fica apreendida até a quitação dos débitos junto ao Fisco.