Sujeito não possuía o porte do arma

Durante patrulhamento na noite da quinta-feira, dia 17, pelo centro do município de Siqueira Campos, os policiais abordaram um VW Gol. Nele, encontraram uma pistola em cima do banco do passageiro. O modelo era Taurus, calibre 9 mm, e estava carregada com sete munições.

Identificou-se o condutor de 32 anos, e constatou-se que não possuía o porte.

Diante dos fatos, foi encaminhado à DP local.