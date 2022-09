Apreendida motocicleta irregular: Carlópolis

Durante patrulhamento da PM na cidade

Nesta semana, a Polícia Militar de Carlópolis realizou patrulhamento na cidade.

Durante a ação visualizou-se uma motocicleta com dois ocupantes suspeitos. Dessa forma, feita abordagem e em revista pessoal, nada de ilícito se encontrou.

Mas, em consulta ao sistema do DETRAN (Departamento de Trânsito) constaram pendências (licenciamento e IPVA/Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Então o veículo foi removido do local e apreendido, sendo lavradas as multas de trânsito pertinentes.