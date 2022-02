Apreendida uma motocicleta em Siqueira Campos

PM viu duas motocicletas em atitude suspeita e conseguiu abordar um dos condutores que não possuía CNH

Na madrugada de domingo, dia 13, por volta das três horas, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta em Siqueira Campos, na Rua Pernambuco.

Durante patrulhamento os policiais deram voz de abordagem para duas motocicletas em atitude suspeita, que desobedeceram a ordem, e escaparam. Na ação, um dos condutores colidiu contra a viatura de raspão, mas continuou em fuga.

Após a imobilização, realizada a revista pessoal no indivíduo de 19 anos que não estava com nada ilícito. Porém, o condutor não possuía CNH e a motocicleta (foto) estava com muitas irregularidades, sendo assim encaminhada ao pátio do 2° Pelotão.