Apreendida moto clonada em W. Braz

Foi furtada e teve número de placa e chassi alterados

Neste início desta semana (17) a Polícia Militar de Wenceslau Braz realizou abordagem no trânsito na Rua 7 de Setembro.

Os policiais localizaram uma motocicleta estacionada em frente à praça e, quando consultado no sistema, constataram ser um veículo clonado, com outros endereços diversos, bem como alteração em seu chassi. O condutor foi abordado e encaminhado, juntamente com a moto, à Delegacia de Polícia Civil.

No local, verificou-se também que o motor estava irregular e adulterado.