Apreendida moto irregular em SAP

Na tarde de sábado na Vila Ribeiro

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) percebeu, na tarde de sábado, dia 19, que uma Honda/CG 160 Titan de cor azul (foto), produzia som excessivamente alto através do escapamento, na rua Antônio de Castro Villas Boas, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Abordado, o condutor admitiu não ser habilitado. Além disso, a PM notou a ausência do filtro de ar do motor (equipamento obrigatório), o retrovisor estava em desconformidade com as normas estabelecidas pelo Contran(Conselho Nacional de Trânsito) e a placa e rabeta estruídas.

O homem foi liberado, porém a moto apreendida.