Piloto recebeu as notificações ontem à tarde

Na tarde desta terça-feira, dia 27, uma motocicleta foi apreendida na avenida José Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, foi às 18h20m, quando verificada alteração no sistema de escapamento do veículo. Os retrovisores também estavam irregulares.

A moto já foi encaminhada para as devidas notificações.