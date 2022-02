Apreendida moto em bairro de Ibaiti

Veículo furtado também estava com inadimplências

Nest segunda (21), a Equipe Local de Inteligência de Ibaiti estava cumprindo fiscalização e diligências pelo Jardim Rosália após receberem notificação de furto de motocicleta no local.

Foi encontrada uma motocicleta modelo Honda CG Fan, da cor preta, com a placa endereçada de Foz do Iguaçu/PR. Descobriu-se, após consulta, que esta placa tinha número divergente de chassi e de motor, bem como apresentava ligação direta. Além disso, através do número do chassi identificou-se que possuía alerta de furto no dia 01/10/2021.

Diante dos fatos, o veículo foi levado à 37ª DRP, e lá foram realizados os procedimentos cabíveis, e registrado boletim.