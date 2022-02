Apreendida moto após tentativa de fuga em J.Távora

Rapaz de 23 anos fazia graça com Honda CG 160 Fan no centro tavorense

Atendendo denúncia de Perturbação da tranquilidade/ Direção Perigosa em torno das 23 horas deste sábado, dia cinco, a Rádio Patrulha se dirigiu até a Rua Dr. Lincoln Graça, centro de Joaquim Távora, para averiguar.

Ao perceber a viatura, um rapaz cortou giro e saiu em alta velocidade com uma arrancada brusca e durante a tentativa de escapada cruzou preferenciais, e ultrapassou veículos de forma imprudente causando risco para si e outras pessoas.

O acompanhamento tático terminou na rua Florentino, onde o elemento foi abordado e conduzido na sequência ao Pelotão para as providências. O jovem assinou o Termo Circunstanciado de Infração Penal e a Honda CG 160 Fan (fotos) foi apreendida.

Cortar giro é quando o motociclista passa e torce o manete do acelerador com o câmbio desengatado. Os giros do motor sobem rápido, travam no corte e provocam uma pequena – e muito barulhenta – explosão. Há quem faça isso para “punir” os motoristas que não cedem passagem ou simplesmente para se exibir. Na verdade, quem tem prejuízo é o motor, pois o cabeçote fica seriamente danificado por este mau hábito.