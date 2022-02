Apreendida Honda CG em Wenceslau

Condutor estava com a permissão para dirigir vencida e a moto irregular

Nessa quinta-feira, dia 03, por volta das 18h45, a Polícia Militar apreendeu motocicleta com irregularidades, na Avenida Santa Madalena, em Wenceslau Braz.

Durante patrulhamento, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), se deparou com uma Honda CG 125, de cor verde, na qual o condutor apresentou nervosismo mediante abordagem.

Foi constatado que estava em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), e havia pendências administrativas. Já o condutor, era habilitado na categoria AB, porém estava com a PPD (Permissão para dirigir) vencida há mais de 30 dias.

Diante dos fatos, a motocicleta (foto) foi apreendida e os autos de infração de trânsito confeccionados.