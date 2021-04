A Polícia Militar encontrou irregularidades

Nesta quarta-feira, dia 28, uma Honda/CBX 250 Twister, amarela, foi apreendida pela Polícia Militar na rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o veículo estava com o escapamento alterado, som excessivamente alto devido à descarga livre, bem como o retrovisor também inoperante.

A motocicleta foi apreendida e as notificações necessárias realizadas.