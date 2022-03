Portador estava sendo procurado por direção perigosa

Drogas apreendidas na madrugada desta quarta-feira, dia dois, em Jacarezinho.

Após receber denúncias sobre direção perigosa de um VW/Gol, da cor prata, em Jacarezinho, a Polícia Militar abordou o carro.

No momento da revista, foram encontradas e apreendidas duas buchas de maconha no bolso traseiro do condutor.

Diante dos fatos, o portador foi detido e encaminhado para serem tomadas as devidas providências.