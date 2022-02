Apreendida carne imprópria em Pinhal

Animal foi abatido e transportado sem respeito às normas sanitárias

Nesta terça-feira, dia primeiro, por volta das 12h00, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um senhor estava abatendo um animal no Sítio São Luiz, localizado no Bairro Monte Verde, em Ribeirão do Pinhal.

O denunciante informou que a carne (imprópria para consumo), estava sendo transportada por um Fiat Strada (foto abaixo), de cor branca e um Renault Clio (foto principal), de cor preta.

Diante dos fatos, a equipe se deslocou para o local, e realizou a apreensão dos veículos e das carnes, que estavam sendo transportadas sem respeito as normas sanitárias. Além disso, o animal havia sido abatido em local impróprio.

OS veículos, autores (56 e 54 anos) e as carnes (160kg) foram encaminhadas a DP de Pinhal. Um inquérito será aberto para apurar os fatos.