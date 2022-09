Aos 93 anos, Joaquim Távora se consolida na avicultura/turismo

Maior polo produtor de frangos da região

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) ressaltou nesta quarta-feira, 21, os 93 anos do município de Joaquim Távora. A cidade do Norte Pioneiro é o maior polo produtor de frangos da região e tem registrado crescimento também nos atrativos turísticos, sobretudo no Turismo Religioso.

“Joaquim Távora é sede de um dos maiores exportadores de aves do Paraná. Os produtos do Norte Pioneiro conquistam consumidores no Brasil e no mercado asiático. Além disso, o Turismo Religioso atrai a cada ano milhares de visitantes, que buscam momentos de fé e religiosidade no Santuário Santíssimo Nome de Jesus”, comenta o deputado.

Romanelli acrescenta que vários investimentos na região do Norte Pioneiro incentivam a geração de emprego e renda. Ele ressalta a melhoria da infraestrutura viária. Em Joaquim Távora, mais de R$ 13,8 milhões foram destinados nos últimos anos para obras de pavimentação asfáltica, agricultura familiar, agronegócio e meio ambiente.

Além disso, o município recebeu também investimentos em Saúde, Educação, Esportes e outros setores. “São recursos do Governo do Paraná, em parceria com a Assembleia Legislativa, que mostram o compromisso do governador Ratinho Junior com o Norte Pioneiro. Junto com o prefeito Reginaldo Vilela e com os nossos vereadores, temos trabalhado para melhorar a vida das pessoas”, reforça Romanelli.

Obras – Atualmente, mais de R$ 2 milhões em obras estão em andamento em Joaquim Távora. Com a parceria com o deputado Romanelli, a prefeitura já tem recursos garantidos para aquisição de uma picape para a agricultura, uma retroescavadeira, dois veículos, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira, além da implantação do Parque Urbano e Mirante.

Já foram destinados e estão em uso, dois caminhões compactadores de lixo e liberados recursos para bovinocultura de leite, com conjunto para silagem, carreta basculante, colhedora de forragem e trator agrícola. Mais de R$ 5 milhões foram aplicados em pavimentação asfáltica, inclusive na área rural, com pedra irregular.

A Saúde recebeu um mamógrafo e duas ambulâncias. Para a Educação, o programa Escola Mil destinou recursos para duas instituições de ensino. Também foram liberados recursos para a construção de uma unidade de apoio escolar, dois ônibus e kit esportivo para Apae.

Joaquim Távora recebeu um veículo para atender agricultores, uma cozinha comunitária, apoio para o transporte de pessoas que precisam atendimento de saúde, readequação de calçadas e uma viatura para a Polícia Militar. A cidade também ganhou uma arena Meu Campinho, um ônibus e kits para coleta de lixo.

A atuação do parlamentar permitiu a construção de 42 duas casas, a doação do imóvel para o Centro Cultural e a entrega de 339 tubos para implantação de galeria de águas pluviais.

“Essa é a nossa forma de trabalhar, com resultados, para melhorar a vida das pessoas. Estou sempre presente em Joaquim Távora e no Norte Pioneiro. E assim, com trabalho e compromisso, quero parabenizar Joaquim Távora pelos 93 anos. Contem sempre comigo”, pontua o deputado Romanelli.