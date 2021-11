Confraternização será nos dias 06 e 07, às 19h00, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus-Missão convida a comunidade para a confraternização do 39º aniversário do Círculo de Oração Lágrimas no Altar.

O evento ocorrerá nos dias 06 e 07 de novembro, às 19h00, no templo localizado na Rua Dário Vilela Bitencourt, nº 445, em Santo Antônio da Platina.

Além dos grupos locais e regionais, o evento religioso terá como preletor o Pastor Jessé Cristiano da Silva, da cidade de Cerquilho-SP.

Aos que se fizerem presente antecipam-se os agradecimentos.