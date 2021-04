André Vargas retoma vida pública

Exclusivo: O ex-deputado federal André Vargas, 57 anos, concedeu entrevista ao npdiario na tarde desta terça-feira, dia seis, em Curitiba, onde estava para também participar de reunião com seus advogados.

Ele disse continuar residindo em Londrina, leva uma vida discreta, e lembrou já ter pago pelos eventuais erros do passado. Anunciou que integrará a campanha eleitoral de Luis Inácio Lula da Silva à presidência da República em 2022, mas não pretende ser candidato tão cedo.

Lembrou que políticos de outros partidos também foram condenados, em especial do PSDB, como Beto Richa (PR), Geraldo Alckmin (SP) e Aécio Neves (MG). Defende a tese de que a saída de Dilma foi um golpe e acha que Jair Bolsonaro não se reelegerá, “terá apenas os fanáticos junto com ele”, opinou.

Mantém contatos e relações amistosas com diversos homens públicos do Paraná de todas as tendência e aparenta estar tranquilo. Estava muito bem humorado durante a entrevista, realizada num shopping da Capital.

Ele tinha uma base expressiva no Norte Pioneiro.

André Luiz Vargas Ilário foi um dos políticos mais poderosos do país, sendo vice-presidente da Câmara dos Deputados.

Primeiro político condenado na Lava Jato , Vargas estava desde abril de 2015 preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na Grande Curitiba, onde cumpria pena de 13 anos, 10 meses e 24 dias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Deixou a prisão em 19 de outubro do ano passado e está em liberdade condicional, mas não deve mais ser preso.

Natural de Assaí, a cerca de 50 quilômetros de Londrina, Vargas é formado técnico de administração de empresas. Filiou-se ao PT em 1990, sendo eleito vereador de Londrina dez anos depois. Em 2006, foi eleito deputado federal pela primeira vez.

Muito antes da Lava Jato, investigações apontavam envolvimento de Vargas e Youssef no escândalo AMA/Comurb, em 1999, que levou à cassação do ex-prefeito de Londrina Antonio Belinati. Já em 2002, Vargas renunciou ao cargo e foi eleito deputado estadual, conquistando também a presidência do PT do Paraná.