Andirá disputa o 3º lugar hoje nos JEPs

Neste domingo (16) acontecem as finais dos Jogos Escolares Bom de Bola, na Lapa. Do Norte Pioneiro, somente Andirá ainda participa. Na disputa pelo terceiro lugar no masculino 15 a 17 anos, decidem o Colégio Dynâmico (Ponta Grossa) e Colégio Estadual Stella Maris (Andirá).

Na categoria 12 a 14 anos, as meninas de Toledo e Arapoti fazem a decisão, e as equipes masculinas de Londrina e Itaguajé realizam o grande confronto. Na disputa pelo primeiro lugar na categoria 15 a 17 anos, as alunas atletas de Londrina enfrentam Chopinzinho, e os meninos de Londrina e Verê definirão os campeões da competição.

Depois de um dia com dois jogos disputados para conquistarem as vagas à final, debaixo de chuva e muito frio, as equipes comemoraram muito a chegada às decisões dos JEPS Bom de Bola 2022. Os confrontos foram acirrados e cheios de emoção do início ao fim.

DECISÕES DE TÍTULO – Os jogos de decisão de título acontecerão no Estádio da Saudade – União. No feminino 12 a 14 anos, os Colégios Estaduais Senador Atílio Fontana (Toledo) e João Paulo II (Arapoti) vão em busca da medalha de ouro, às 8h. Logo em seguida, na categoria 15 a 17 anos, a partida acontece entre os Colégios Estaduais Tsuru Oguido (Londrina) e José Armim Matte (Chopinzinho).

Na decisão masculina, o Colégio Estadual Doutor Heber Vargas (Londrina) mostrou qualidade e conquistou vagas na final nas duas categorias. Agora, estas equipes enfrentam os Colégios Estaduais Lourdes Melo (Itaguagé) e Arnaldo Busato (Verê), respectivamente, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

DISPUTA PELO 3º LUGAR – As decisões da medalha de bronze da competição acontecem na Associação Atlética Ferroviária (União). Na categoria feminino B, o Colégio Estadual do Paraná, de Curitiba, enfrenta o Colégio Estadual Antônio Novaes, de Arapongas. Na disputa feminina 15 a 17 anos, as meninas do Colégio Estadual Padre Eduardo Michells, de Missal, fazem partida com o Colégio Estadual Senador Atílio Fontana, de Toledo.

Na categoria masculina 12 a 14 anos, se enfrentam os alunos atletas dos Colégio Mater Dei (Pato Branco) e Colégio Marista Paranaense (Curitiba). Na disputa pelo terceiro lugar no masculino 15 a 17 anos, decidem o Colégio Dynâmico (Ponta Grossa) e Colégio Estadual Stella Maris (Andirá).

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e contam com o apoio da Prefeitura da Lapa.

