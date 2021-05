Fiscais reprimem as aglomerações

Mais de 340 pessoas, 32 veículos e 13 motocicletas abordadas e oito estabelecimentos notificados pelos órgãos competentes

O 2º BPM realizou neste final de semana (sexta-feira e sábado), operação preventiva de fiscalização ao Decreto Estadual 7.672/2021 e decretos municipais que tratam das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

As equipes de Rádio Patrulha, ROTAM e CANIL deram apoio à vigilância sanitária, Guarda municipal e Defesa Civil para fiscalização de estabelecimentos e averiguação de denúncias quanto a festas irregulares com aglomeração.

A operação aconteceu nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Ibaiti, Cambará e Carlópolis tendo como resultado a abordagem de mais de 340 pessoas, 32 veículos, 13 motocicletas e ainda 8 estabelecimentos notificados pelos órgãos competentes.

A iniciativa vem da necessidade de manter em segurança a comunidade do Norte Pioneiro com a conscientização da sociedade para com medidas efetivas de prevenção da Covid-19.

Disque denúncia: 181