Ibaiti: alta turbidez causa falta de água

Provocada pelos temporais em Ibaiti

Nesta segunda-feira (dia 31), o abastecimento de água em Ibaiti está prejudicado porque os temporais durante a noite elevaram a turbidez da água do rio, sendo necessário reduzir a vazão da captação para fazer o devido tratamento. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra na manhã desta terça-feira, dia primeiro.

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso racional da água. Existe um parâmetro que, a olho nu, indica que a água apresenta problemas de potabilidade, se chama turbidez.

É um sintoma explícito de falta de condições sanitárias e qualidade da água. Então, para as pessoas que só querem matar a sede, a turbidez já é um importante sinal de alerta que dispensa análises laboratoriais mais complexas.

Ou seja, é o tipo de problema que permite que qualquer leigo identifique que aquela água feia e de aparência suja não está adequada aos padrões para o consumo humano, podendo causar males e complicações à saúde.

Nos tempos recentes, aliás, a água turva tem sido um transtorno recorrente na vida cotidiana de brasileiros que abrem as torneiras de suas casas e se deparam com a popular e nociva “água marrom”.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.