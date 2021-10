Almoço na Cabana do Lago domingo

Comida gostosa e saudável para um domingo no aconchego de um lugar paradisíaco

O Park Hotel Cabana do Lago está localizado no KM 59 da BR-153 em Guapirama (a 14 km de Santo Antônio da Platina, sentido Ibaiti) reabriu e agora, revitalizado e com muito mais atrações e comodidades, aguarda visitantes de todo o Paraná e sul/sudeste de São Paulo.

É um local ideal para quem deseja aproveitar a vida às margens das piscinas, chalés, gramados, poltronas, pontes, brinquedos, pedalinhos e lagos com vistas para a Natureza.

Os proprietários, Adriane e Junior Pucci, e seus dois filhos, Alexandre e Augusto (foto abaixo) recepcionarão os comensais com uma equipe competente e afável.

A reinauguração será neste domingo, dia 24, para um almoço.

Reservas: (43)99977-1722.

Veja também mais detalhes sobre a volta da Cabana: https://www.npdiario.com.br/cidades/revitalizada-cabana-do-lago-reabre-para-temporada-2021-2022/