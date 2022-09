Alexandre Curi disputa sexto mandato na Alep

Parlamentar tem apenas 43 anos de idade

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado de diversos companheiros, entre os quais o presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior, o presidente do Legislativo, José Jaime Mineiro, e Valdir Domingos de Souza, representando o deputado federal Pedro Lupion.

Na oportunidade, comentou sobre a campanha eleitoral, a própria reeleição e a do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Enalteceu Afonso Junior, a quem sempre respeitou desde que foi deputado estadual junt0 com seu avô, o ex-presidente da Alep, Aníbal Khury. “o Junior também foi prefeito platinense, secretário de Esporte e Turismo do Paraná e é uma liderança muito forte no Norte Pioneiro, tenho muito orgulho e satisfação em tê-lo como amigo e parceiro nessa aliança”, afirmou, categórico.

Descendente de libaneses,Alexandre Maranhão Khury nasceu em Curitiba em 1979.

Participa da política desde os 16 anos, quando iniciou sua atuação como assessor particular de seu avô, deputado Aníbal Khury, na Assembleia Legislativa. Lançou-se na vida pública com apenas 21 anos, concorrendo nas eleições de 2000 a uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba. Foi eleito o vereador mais jovem da capital com 11.777 votos.

Nas eleições de 2002, dois anos após a vitória, foi eleito deputado estadual com 44.777 votos. Na Assembleia Legislativa foi o Primeiro secretário.

Em março de 2016, durante a janela partidária, o deputado anunciou sua saída do então PMDB por problemas com o diretório do partido no estado, comandado pelo grupo do senador Roberto Requião e o ingresso no PSB. Em 2022 se filiou ao Partido Social Democrático (PSD) por causa do governador Ratinho.

Com o trabalho parlamentar voltado para as menores cidades, em 2010, repetiu a votação expressiva e foi reeleito com mais de 134 mil votos, tornando-se, pela segunda fez, o deputado estadual com maior votação.

Atuando fortemente nas áreas da educação, saúde e infraestrutura, a fim de levar mais qualidade de vida à população, superou os 114 mil votos em 2014 – alcançando as urnas de 150 municípios paranaenses.

Nos quatro anos seguintes, prosseguiu com seu trabalho – em cooperação com o Governo do Estado – em favor das pessoas mais humildes quando foi reeleito com 147 mil votos em 2018.

Atualmente, Alexandre Curi, no exercício de seu quinto mandato, preside a Comissão de Redação da Assembleia Legislativa do Paraná. Muitos já anunciam sua pré-candidatura ao Senado ou ao governo em 2026.