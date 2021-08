PSD: Alex e Luísa Canziani se filiam

Cerca de 50 lideranças do PTB Paraná também anunciaram entrada na sigla

A deputada federal Luísa Canziani e seu pai, o ex-deputado Alex Canziani, anunciaram filiação ao PSD. O acerto foi feito em um encontro com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, nesta segunda-feira (30) no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Junto com os Canziani, cerca de 50 lideranças partidárias que integram as fileiras do PTB no Paraná também anunciaram a entrada no PSD. A filiação do grupo deve ocorrer nos próximos dias, em um evento no Paraná com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

Alex estava sem filiação desde o final de abril, quando deixou o PTB após 38 anos de atuação. Já Luísa aguarda a decisão de uma ação impetrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), onde solicita a desfiliação do PTB. Assim que tiver o aval do Tribunal, Luísa assinará ficha no PSD.

Luísa e seu pai deixaram o PTB depois de o presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, promover uma guinada ideológica na sigla. Luísa, parlamentar mais jovem do Congresso, foi alvo de mensagens caluniosas no partido, alçadas em uma radicalização de Jefferson para se aproximar do bolsonarismo.

Ao longo dos últimos meses, a família Canziani estava sendo cobiçada a se filiar a diversos partidos, disputa que foi vencida pelo PSD. Seu pai, Alex Canziani, secretário de governo da Prefeitura de Londrina, é nome certo na disputa eleitoral do próximo ano. Alex é cotado para concorrer ao Senado, mas não descarta disputar uma vaga à Assembleia Legislativa. Já Luísa Canziani é candidata à reeleição à Câmara.

Mais jovem parlamentar do Congresso, a deputada federal londrinense entrou para a lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A relação foi divulgada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), na última sexta-feira (27). Esse levantamento é anual e avalia a atuação dos 513 deputados federais e dos 81 senadores.