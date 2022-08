Álbum de figurinhas já chegou em Santo Antônio da Platina

Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e outros craques do futebol mundial

O álbum da Copa é um sucesso! A cada edição do Mundial, realizada de quatro em quatro anos, os fãs de futebol e colecionadores aguardam pelas figurinhas.

Com a presença das 32 seleções, o álbum completo tem 670 cromos, além de curiosidades e informações sobre cada país na disputa da principal competição do futebol.

O álbum da Copa do Mundo de 2022 traz novidades, as figurinhas extras, as quais Diego se refere, são a grande novidade da Editora Panini para a coleção. Ao todo, são 80 cromos especiais, de 20 grandes jogadores desta Copa, em ação nas partidas.

Os cromos têm variações de cores (bordô, bronze, prata e ouro, sendo esta última a mais rara. Elas foram distribuídas aleatoriamente nos envelopes. Para encontrá-las, o colecionador terá de ter sorte.

“Essas figurinhas valorizam com o tempo. Um Kaká, Messi ou Cristiano Ronaldo, na Copa de 2006, valem muito mais hoje do que na época. Além, é claro, do valor sentimental”, conta Diego Alves Ferreira, o Alemão, como é conhecido. A figurinha ouro do Neymar, especial desta Copa do Mundo, deve ser uma das mais cobiçadas neste ano, além de ter o seu preço valorizado ao fim do Mundial.

Figurinhas dos craques – Em sua provável última Copa do Mundo, Messi e Cristiano Ronaldo são algumas das figurinhas mais procuradas do álbum, além de sua versão especial. Na coleção da Panini desde 2006, o torcedor pode acompanhar, através dos anos, a evolução dos craques, que dominaram o cenário do futebol mundial nas últimas décadas.

Hoje, com 35 e 37 anos, respectivamente, Messi e CR7 já se colocam entre os maiores jogadores da história das Copas, embora nunca tenham vencido a competição.

Em 2006, quando disputaram sua primeira Copa do Mundo, ainda eram jovens, mas ajudaram Argentina e Portugal a seguirem em frente no Mundial. CR7, por exemplo, converteu o pênalti decisivo na disputa contra a Inglaterra, nas quartas de final.

“A cada quatro anos esperamos ansiosamente para esse momento de Copa, é muito bom colecionar e ver o que vem de novo a cada edição, muitas crianças colecionam com seus pais, avós e ficam marcados para a resto da vida, não é qualquer coleção de figurinhas, é Copa do Mundo e todo mundo quer curtir esse momento. Vamos fazer vários dias para troca de figurinhas na Loja, temos um bom espaço aqui, assim facilitamos as pessoas completarem o álbum”, detalha Alemão.

O endereço da loja Ideia Adesivos, fica na Rua José Bonifácio, 210 ,Centro, em frente do estacionamento do Supermercado São Marcos.

Para quem quiser informações, adquirir o álbum e figurinhas entre em contato: 43 3534-6901 / 99977-0580.

Instagram: @ideiaadesivossap