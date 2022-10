Lançamento de novo livro de Fábio Gabriel agendado para 2023

Será na conceituada Livraria Curitiba em 2023

O professor Fábio Gabriel (fotos) juntamente com os organizadores Herbert Almeida, Edimar Brígido, Ana Lúcia Pereira e Mércia Cunha organizaram a obra “Direitos Humanos em Perspectiva” pela Editora Shreibein.

A obra será lançada oficialmente nas Livrarias Curitiba no dia 11 de abril de 2023 no Shopping Curitiba na capital paranaense às 19h30. É prefaciada pelo prof. Fernando Brito da Universidade Estadual do Norte do Paraná e apresentada pelo prof. Tiago Tendai Chingore de Moçambique- Universidade Licungo, Faculdade de Letras e Humanidades.

O livro é composto de artigos relevantes na discussão sobre Direitos Humanos em diálogo com temas como bullyng, psicanálise, Lei Maria da Penha, dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos fundamentais, ética e direitos humanos.

A obra está disponível gratuitamente para download no link: http://www.fabioantoniogabriel.com/images/DIREITOS-HUMANOS-EM-PERSPECTIVA.pdf

Para 2023 estão sendo organizadas por Fábio Gabriel, três obras. Podem submeter artigos autores cujos artigos se adequem as temáticas propostas nas cartas convites:

EDUCAÇÃO PROMOVENDO A DIGNIDADE E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS. ORGANIZADORES: Prof. Dr. Alfredo Moreira da Silva Junior (UENP); Prof. Dr. Fábio Antônio Gabriel (SEED PR/ UENP); Prof. Dr. Manoel Francisco do Amaral (UNICAMP) e profa. Rosangela Aparecida de Oliveira Gimenez (mestranda UNICAMP).

DIREITOS HUMANOS EM PERSPECTIVA volume 2 (poderá ser alterado conforme os encaminhamentos da obra). ORGANIZADORES: Profa. Dra. Ana Lúcia Pereira (UEPG); Prof. Dr. Edimar Brígido (Faculdade Vicentina de Filosofia – FAVI); Prof. Dr. Herbert Almeida (ONG

PROVA LIMPA/ advogado); Profa. Dra. Mércia Miranda Vasconcellos Cunha (FANORPI); Prof. Dr. Fábio Antonio Gabriel (SEED PR/ UENP).

ÁGORA: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E PESQUISAS AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO (poderá ser alterado conforme os encaminhamentos da obra) – volume 7. ORGANIZADORES: Profa. Dra. Ana Lúcia Pereira (UEPG); Prof. Dr. Antônio Carlos de Souza (UENP),Prof. Dr. Edimar Inocêncio Brígido (Faculdade Vicentina de Filosofia – FAVI); Profa. Me. Elisangela Moreira (UENP); Profa. Dra. Flávia Wegrzyn Magrinelli Martinez (UFMS ).

Informações e esclarecimentos, entrar em contato:

consultoriaeditorialgabriel@gmail.com