As Agências do Trabalhador do Paraná tem 12.509 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis. Confira as oportunidades no Norte Pioneiro.

Regional de Cornélio Procópio tem 30 vagas:

Repositor – em supermercados 4

Cozinheiro geral 4

Consultor de vendas 4

Operador de caixa 3

Regional de Ibaiti tem 94 vagas:

Alimentador de linha de produção 40

94 Auxiliar de linha de produção 25

Servente (construção civil) 10

Servente de obras 8.