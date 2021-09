Aeroporto de Siqueira Campos beneficia NP

Ratinho Junior vistoriou a etapa final da revitalização da pista

Nesta quinta feira, dia 2, o governador Carlos Massa Ratinho Junior. vistoriou as obras de recapeamento asfáltico da pista do Aeroporto Municipal Aguinaldo Pereira Lima, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Ela tem 1.210 metros de extensão e 23 metros de largura. As intervenções estão 84,37% executadas.

Ratinho Junior ressaltou que o investimento vai beneficiar todo o Norte Pioneiro. “Com a finalização das obras na pista e, futuramente, a implantação adequada do sistema de iluminação, a região avançará a passos largos”, disse.

“O Norte Pioneiro está se industrializando muito, o agronegócio se fortalecendo cada vez mais e o turismo ganhando visibilidade. A infraestrutura precisa acompanhar esse desenvolvimento regional”, acrescentou.

Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, o Governo do Estado repassou R$ 1.650.094,61 para essa estrutura. O aeroporto tem área de quase 27 mil metros quadrados. “Essa ação garante melhores condições de segurança para a operação do terminal”, disse o governador.

O impacto regional da melhoria no aeroporto foi enfatizado, também, pelo prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano. “A necessidade de melhorar a pista era enorme, visto que o aeroporto é o acesso principal de investidores do município e das localidades próximas. As obras do balizamento vão dinamizar ainda mais esse deslocamento”, afirmou.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou que o governo estadual planeja retomar o programa Voe Paraná, que impulsiona a aviação regional. “Precisamos de aeroportos consolidados não só para geração de emprego e renda, mas também para outros serviços à população, como o deslocamento de UTIs aéreas. A pista de Siqueira Campos agora está em condições para receber esse serviço”, explicou.

MAIS INVESTIMENTOS – Ainda em Siqueira Campos, o governador Ratinho Junior lança dois projetos de infraestrutura que somam mais de R$ 80 milhões em investimentos: a duplicação de quatro quilômetros da PR-092, entre Siqueira Campos e Joaquim Távora, e a terceiras faixas na PR-092 entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina.

PRESENÇAS – Acompanharam a vistoria o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Fernando Furiatti; o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange; o deputado federal Pedro Lupion; os deputados estaduais Mauro Moraes, Claudio Romanelli e Alexandre Curi; e o vice-prefeito de Siqueira Campos, Paulo César Leite dos Santos.