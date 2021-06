Aeronave salva 2 vidas no Regional (vídeo)

Ação ágil de profissionais de três hospitais prestou serviço literalmente vital

Os profissionais de saúde, transporte e segurança envolvidos e o helicóptero do governo estadual, do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), salvaram duas vidas quase que simultaneamente hoje de manhã, em Santo Antônio da Platina (fotos e vídeo).

Um bebê prematuro muito frágil foi trazido de Apucarana (Vale do Ivaí) para o Hospital Regional do Norte Pioneiro. O menino veio na aeronave e internado na Unidade de Tratamento neo-natal. Em seguida, no mesmo helicóptero uma menina recém-nascida com grave problema oftalmológico foi encaminhada para um hospital de Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba.

As duas crianças corriam risco de morte, segundo informou ao npdiario a médica pediatra, Carla Abreu, que acompanhou o atendimento com outros colegas.

Quem organizou a logística foi a Central de Leitos do Paraná, que é notificada e decide quais pacientes e vagas são preenchidas, sempre de forma rápida.

VÍDEO E FOTOS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO