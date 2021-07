Aeronave atende 3 ocorrências num dia

Dois pacientes de manhã e um à tarde de Santo Antônio da Platina para Londrina

O helicóptero do governo estadual pousou e decolou três vezes no heliponto do Hospital Regional do Norte Pioneiro nesta segunda-feira, dia 12, em Santo Antônio da Platina vindo e retornando para unidades de saúde de Londrina.

Primeiro, um homem de 63 anos, que teve um infarto, levado ao Pronto Socorro, e em seguida ao HR. Ainda de manhã, um rapaz de 33 anos tentou se matar com um tiro na cabeça e sobreviveu, da mesma maneira encaminhado e, por último, em torno de 16 horas, outro cardíaco, de 47 anos, sofrendo infarto. Estava no Hospital Nossa Senhora da Saúde, passou mal, e acabou sendo levado para o Hospital Evangélico de Londrina.

Fotos e vídeo: Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario