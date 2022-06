Adolescente furta serra e tenta vender ao próprio dono

Foi apreendido pela PM na Vila Ribeiro

Nesta segunda (30), por volta das 14h45min, a Polícia Militar foi acionada em Santo Antônio da Platina, na Vila Ribeiro, por conta de relato de furto.

Ocorre que o solicitante informou à equipe que na madrugada os equipamentos de trabalho de seu filho foram furtados, e que há minutos antes de chegarem, o autor do crime ofereceu às vítimas as ferramentas para comprarem. Era uma serra circular Makita azul.

Ao ser questionado sobre o furto, o menor tentou correr e pessoas o seguraram, vindo então a cair no chão, momento em que teve algumas escoriações pelo corpo. A equipe encaminhou as partes para sede da 4ª Cia./PM e posteriormente para 38ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ressalta-se que devido as escoriações, o garoto foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento médico.