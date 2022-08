Adolescente é apreendido e encaminhado

Atos infracionais foram comprovados em ação conjunta

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde deste domingo (31) em razão de mandado de internação no Cense (Centro de Sócio-educação)por determinação do juízo da Vara da Infância e da Juventude de Santo Antônio da Platina.

O mandado de internação foi expedido em razão de investigação da Polícia Civil em conjunto com a Militar, sendo que o delegado representou pela internação, a qual teve concordância do Ministério Público e autorizada pelo Poder Judiciário.

O jovem praticou um roubo com comparsa no dia 17/03/2022, onde com o “colega” em posse de arma de fogo, renderam uma mãe e suas duas filhas (uma com apenas dez meses de idade) e as mantiveram em cárcere privado, subtraíram uma caminhonete e outros vários itens da residência.

Recentemente, outros dois roubos foram cometidos na cidade com o mesmo modus operandi, sendo suspeitos também da autoria. Num dos crimes, uma das vítimas era mulher e foi covardemente agredida pelos assaltantes.

Em seguida, realizada busca domiciliar na residência do rapaz e encontrados vários objetos, alguns deles já reconhecidos pelas vítimas dos roubos e outros de procedência duvidosa (imagens divulgadas para reconhecimento, bastando apresentar comprovante de propriedade para restituição).