Adolescente detido em Santo Antônio

Motocicleta retida em pátio por pendências

Nesta quarta-feira (07) a Polícia Militar de Santo Antônio realizou diligência no bairro Aparecidinho 3.

A equipe, em patrulhamento pela Rua Antônio de Castro Vilas Boas próximo da entrada do Bairro Aparecidinho I, percebeu condutor de motocicleta saindo do bairro em direção à PR-092, em comportamento suspeito.

Diante da suspeição os policiais foram em direção ao elemento, que empreendeu fuga, acessando a Rodovia estadual e logo em seguida a Rua João Ribeiro Ferraz, onde seguiu em alta velocidade, cruzando preferenciais, colocando em risco a vida de terceiros que se encontravam na via e a sua própria.

Ele foi abordado em e identificado (16 anos). Em seguida, se fez presente o pai do adolescente, e feita a condução até a 4ª Companhia da Polícia Militar para elaboração do boletim de ocorrência, e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

A motocicleta encontrav-se com pendências administrativas e foi recolhida ao pátio.