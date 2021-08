Adequação e revitalização no Hospital Regional

Adaptações para atender a população com conforto e beleza natural (plantação de ipês)

O Hospital Regional do Norte Pioneiro, sediado em Santo Antônio da Platina está em obras, desde o dia 26 de julho, para melhor atender a população da cidade e região. Adequações na recepção, do piso e parede, sanitários anexos, ambulatórios e revitalização do imóvel.

Está sendo reformada principalmente todo o hall,, buscando adaptá-lo. Para isso, efetuaram troca dos pisos para outros menos escorregadios, adequação das instalações, sempre buscando utilizar de cores neutras e suaves (branca e azul) que remetem ao conforto e confiança.

A empresa está trabalhando nos fins de semana e período noturno, para não atrapalhar o fluxo dos pacientes, por isso a previsão de duração de 60 dias com entrega para o final de setembro.

Segundo Márcia Altvater, Diretora-Geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, foram plantadas 22 mudas de Ipês (foto) que, além de embelezar o ambiente, simbolicamente representam os 22 munícipios atendidos pela 19ª Regional de Saúde. No Regional, já registrou mais de.500 curados da Covid-19.

São 97 leitos, sendo 15 de UTI exclusivos da doença, dez semi e 10 enfermaria, além de 170 partos em média por mês.

O secretário Beto Preto e Marcello Machado, presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) aprovaram a adequação e revitalização do espaço.

Área onde foram plantados os ipês ao lado do Regional