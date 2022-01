Acusado de ser falso médico nega TUDO

Disse em depoimento que jamais prestou serviços nos Campos Gerais

Exclusivo: O platinense de 31 anos, acusado de Exercício Ilegal da Medicina e Uso de Documento Falso compareceu na Polícia Civil e prestou depoimento nesta semana ao delegado Rafael Guimarães (foto acima), em Santo Antônio da Platina.

O rapaz, sem passagens anteriores, estava acompanhado do advogado e negou todas as denúncias, formalizadas na cidade de Reserva, onde teriam acontecido os fatos, “ele afirmou que jamais apresentou documentos e não trabalhou naquela cidade”, confirmou ao npdiario dr. Rafael na manhã desta sexta-feira, dia 14.

O homem no município paranaense de Reserva durante quase três meses o prenome igual e a aparência física(inclusive a barba) semelhante com um profissional de Santa Catarina. E vinha se passando por ele, com o mesmo número de registro do CRM(Conselho Regional de Medicina).

A delegada Sandra Nepomuceno (foto abaixo) de Reserva, que é um município de 27 mil habitantes vizinho de Ortigueira e Telêmaco Borba, detalhou ter recebido denúncias de vereadores e de testemunhas desconfiados de que o indivíduo era mesmo um falso médico porque ele ficava na Unidade de Pronto Atendimento e acompanhava uma ambulância, mas se negou a atender uma criança intubada. A partir dos questionamentos, o platinense – que teria estudado Medicina(sem concluir) na Bolívia – teria fugido.

Só que, antes, pagou sua conta no hotel onde era hóspede com Pix, utilizando sua identidade normal. Foi quando se descobriu que era de Santo Antônio da Platina, conforme relatou Sandra.

O prefeito Lucas Machado (Podemos) rompeu o contrato com a empresa terceirizada que mantinha o elemento desde outubro do ano passado. A prefeitura pagava R$ 1.500, 00 por dia de plantão.