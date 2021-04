Ações de combate ao coronavírus em Ribeirão Claro

Parceria entre Polícia Militar e Vigilância Sanitária

Durante este último de final de semana, em Ribeirão Claro, foram intensificadas as ações de conjuntas entre Polícia Militar e Vigilância Sanitária na fiscalização das medidas decretadas para contenção do COVID-19 Diversas pessoas foram orientadas e advertidas às margens do Rio Paranapanema, onde se encontravam para fins de confraternização.

As equipes estenderam a permanência no local, visto que haviam pessoas do outro lado da ponte (pertencentes a Chavantes/SP) que estavam aguardando o momento oportuno para atravessar a ponte e se aglomerar do lado paranaense, que após serem frustrados pela presença das equipes e dos agentes fiscalizadores também deixaram o local.