Acidentes na PR-092 em Siqueira Campos e Andirá (veja vídeos)

Sem vítimas ou ferimentos graves mas elevados danos materiais

Na quinta-feira (28), por volta das 15h20m, ocorreu acidente na rodovia PR-092, de Siqueira Campos.

Conforme dados colhidos no local, trafegava o caminhão no sentido de Siqueira Campos a Wenceslau Braz, e ao atingir o Km 269, tombou o último compartimento semi-reboque (carga de milho a granel) sobre a pista. A parte tombada ainda atingiu a lateral esquerda de um carro , e provocou o tombamento de outros dois, os quais trafegavam em sentido oposto.

Não houve vítimas ou ferimentos.

No mesmo dia, uma carreta carregada com soja na famosa curva do Km 02 da Pra 092 no município de Andirá (Distrito Nossa Senhora Aparecida).

Foi em torno de 15 horas Sentido Palmital(SP)/Andirá, próximo da Represa de Canoas II ( rio Paranapanema )

Apenas ferimentos leves, mas faltam sinalização e reparos na pista.