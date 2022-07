Colisão na PR-422 em Tomazina/Wenceslau

Envolveu condutor inabilitado em torno de dez horas

Neste sábado, dia dois, por volta das dez horas, ocorreu acidente na rodovia PR-422, no trecho entre Wenceslau Braz e Tomazina .

Um veículo não identificado, possivelmente Fiat/Uno, transitava pela via quando, próximo ao Km 53 (trevo), chocou-se transversalmente com uma motocicleta – também não identificada, pois foi retirada do local antes da PRE chegar.

O condutor da moto (34 anos), não possuía Permissão ou Habilitação para dirigir, sofreu ferimentos leves e foi hospitalizado em Tomazina.