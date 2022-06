Acidente mata jovem de 22 anos na PR-092

Chovia no momento da colisão entre carro e coletivo

Nesta segunda-feira (20) ocorreu acidente em rodovia do município de Jaguariaíva (Campos Gerais) durante a madrugada. O fato causou transtornos para milhares de norte-pioneirenses que viajavam(motos, ônibus etc) com destino à Curitiba, com paralisação de quase cinco horas.

O sinistro ocorreu na rodovia PR-092, Km 205, e não se sabe a causa. A Polícia Rodoviária Estadual de Arapoti atendeu a ocorrência.

Envolvidos o automóvel Ford Fusion (placas de Tibagi/PR) e um ônibus da Viação Santana Iapó (placas de Ponta Grossa), cujo condutor (44 anos) não teve ferimentos.

Na foto, o carro cujo acompanhante não foi identificado e morreu no local, em que também estavam passageiros uma moça (22 anos), um rapaz (21 anos) e uma criança (02 anos) , todos com ferimentos leves. Um outro encaminhado à um hospital de Ponta Grossa.